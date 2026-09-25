Tormenta Tropical Gonzalo se forma en el Atlántico: ¿hay alerta para Yucatán? Esto dice Procivy

La Temporada de Ciclones Tropicales 2026 sumó un nuevo sistema en el océano Atlántico. Se trata de la Tormenta Tropical “Gonzalo”, que se formó durante la noche del jueves 24 de septiembre y comenzó su desplazamiento por aguas del Atlántico.

El surgimiento de este fenómeno mantiene la vigilancia meteorológica en la región, especialmente ante la posibilidad de que los sistemas tropicales modifiquen su trayectoria conforme avanzan.

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Sin embargo, la distancia que actualmente separa a “Gonzalo” de la Península de Yucatán es uno de los principales factores para determinar su posible impacto.

¿Dónde está la Tormenta Tropical Gonzalo y hacia dónde se dirige?

De acuerdo con información de Protección Civil de Yucatán (Procivy), la Tormenta Tropical “Gonzalo” se formó a las 21:00 horas del jueves 24 de septiembre, al sureste de las Islas de Cabo Verde.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Actualmente se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

“Gonzalo” se encuentra a más de 6 mil kilómetros de Yucatán, por lo que su evolución y trayectoria serán determinantes para establecer si existe alguna posibilidad de acercamiento hacia la Península.

¿Hay alerta en Yucatán por la Tormenta Tropical Gonzalo?

Procivy informó que la Tormenta Tropical “Gonzalo” no representa riesgo para Yucatán, debido principalmente a la distancia a la que se encuentra el sistema y al pronóstico de su trayectoria.

La dependencia estatal precisó que, con las condiciones observadas y el desplazamiento previsto, no existe actualmente una amenaza para el estado, por lo que no se ha establecido una alerta para Yucatán relacionada con este fenómeno.

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Aun así, las autoridades mantienen bajo vigilancia la actividad ciclónica del Atlántico durante esta temporada.

¿Qué lugar ocupa Gonzalo en la temporada de ciclones 2026?

La formación de “Gonzalo” representa el séptimo sistema tropical de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026.

Por ahora, su ubicación a más de 6 mil kilómetros de Yucatán y la trayectoria pronosticada mantienen al fenómeno lejos de la Península, mientras las autoridades continúan con el monitoreo de su evolución.