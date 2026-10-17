Motociclista sufre amputación parcial de dedos tras chocar contra un automóvil en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con lesiones de consideración, entre ellas la amputación parcial de varios dedos de la mano derecha, luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil particular cuando circulaba sobre la avenida Isla de Tris, en el cruce con la calle Ángel Peralta, frente al comercio La Ferré, en la colonia Pedro Sainz de Baranda, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Versa, color blanco, con placas de circulación DHV-827-B del estado de Campeche, se encontraba detenido ante la luz roja del semáforo.

En ese momento, el motociclista, identificado como Juan Gabriel, quien conducía una unidad Italika, color verde con negro, con placas de circulación 32A9V6 del estado de Campeche, presuntamente no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera del vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital. / Israel Lozano

A consecuencia del fuerte golpe, el motociclista sufrió una amputación parcial de los dedos de la mano derecha, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, valorar la gravedad de sus lesiones y posteriormente trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada. De manera preliminar, se indicó que el conductor de la motocicleta presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que deberá ser corroborada por las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito se hicieron cargo del accidente y mantuvieron bajo resguardo las unidades involucradas para realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el percance.

Finalmente, el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades, así como para establecer las posibles consecuencias legales derivadas de este hecho vial.

JGH