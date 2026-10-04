Felipe Carrillo Puerto lleva dos décadas sin técnicos especializados para combatir y controlar plagas

Los productores agrícolas de Felipe Carrillo Puerto llevan más de dos décadas sin contar con técnicos especializados para atender directamente los problemas de plagas y enfermedades en sus cultivos, situación que el nuevo presidente del Comité de Sanidad Vegetal de la zona maya, Amelio Mukul Pinto, busca revertir con la asignación de al menos tres especialistas.

A casi dos meses de asumir el cargo, Mukul Pinto señaló que una de las primeras acciones será gestionar para el próximo año la apertura de una oficina de apoyo en el municipio, desde donde posteriormente se pueda contar con personal especializado para atender las necesidades de los productores. Indicó que los agricultores de pitahaya son quienes han reportado principalmente problemas de plagas, por lo que consideró necesario ampliar la atención fitosanitaria en esa zona.

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El dirigente también anunció la elaboración de un padrón de productores para determinar con precisión quiénes forman parte del Comité de Sanidad Vegetal, pues aclaró que no basta con dedicarse a las actividades del campo para pertenecer a la agrupación. Explicó que el organismo está integrado por productores que requieren sus servicios y realizan aportaciones para su funcionamiento, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.

A los problemas de cobertura se suma el estado de las propias instalaciones. Mukul Pinto reveló que la oficina de Sanidad Vegetal ubicada en la cabecera municipal no cuenta con sanitarios, situación que ha impedido que opere con regularidad. Ante ello, adelantó que buscará gestionar la construcción de baños durante el próximo año para posteriormente contratar a una secretaria que pueda mantener abiertas las instalaciones de manera permanente.

El inmueble se localiza sobre la calle Cobá, entre Miguel Hidalgo y Primavera, en la colonia Centro. En administraciones anteriores, personal del Ayuntamiento apoyaba con la apertura de la oficina, pero esta colaboración dejó de realizarse recientemente, por lo que la actual directiva pretende asumir el costo de contratar personal una vez que las instalaciones sean acondicionadas.