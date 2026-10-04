Candidato a presidencia de Austria promete regresar el penacho de Moctezuma a México, si gana las elecciones en 2028

Moctezuma es uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la civilización Mexica, quien gobernó Tenochtitlán cuando se encontraba en su esplendor pero también vivió la llegada de Hernán Cortés.

Han pasado siglos desde la caída de la gran Tenochtitlán y desde que Moctezuma dejó de existir, pero su nombre sigue resonando en la actualidad y ahora volvió a tomar fuerza por las declaraciones de un personaje europeo.

El economista austriaco Günther Fehlinger-Jahn busca convertirse en candidato para participar en las elecciones presidenciales de su país, que se realizarán en 2028, y ya lanzó una promesa que asegura cumplirá si es el ganador de la contienda.

Günther Fehlinger-Jahn aseguró que si gana la presidencia de Austria regresará el penacho de Moctezuma a México, una polémica que se ha mantenido viva desde hace siglos a través de la historia contemporánea de nuestro país.

El penacho de Moctezuma, que es una de las piezas más invaluables de la historia de México, se encuentra en el Weltmuseum Wien de Viena, desde donde viajaría a territorio nacional si cumple su promesa el también activista.

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A través de una publicación realizada en redes sociales, en su perfil oficial de X, Günther Fehlinger-Jahn aseguró: "Como presidente de Austria, devolveré el Penacho a México".

Para el economista austriaco, no solo es regresar el penacho de uno de los tlatoanis Mexicas más importantes sino fortalecer la relación que existe entre México y su país.

La promesa que hace Günther Fehlinger-Jahn no es nada fácil de cumplir, de convertirse en presidente de Austria, pues se han realizado estudios así como evaluado la situación sobre el estado de la reliquia y definitivamente sería un riesgo myúsculo tratarlo de mover del museo de Viena.

Además, el Weltmuseum Wien de Viena ha declarado que no puede confirmarse que el penacho haya pertenecido a Moctezuma, ni existe documentación que determine con certeza cuándo y cómo fue adquirido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2014, confirmó que especialistas mexicanos y austriacos aseguraron que el penacho era demasiado frágil para trasladarlo, algo que acordaron los dos países.