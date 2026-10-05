Alumnos de la ‘Godoy' en Campeche denuncian imágenes manipuladas con IA y acusan censura directiva

Estudiantes de la Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy se manifestaron este lunes dentro del plantel para exigir justicia por un presunto caso de violencia de género y acoso sexual digital, luego de que alumnas descubrieran imágenes manipuladas con inteligencia artificial para hacerlas aparecer desnudas sin su consentimiento. Durante la protesta, también acusaron a docentes y directivos de intentar impedir que expusieran públicamente el caso.

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De acuerdo con los testimonios difundidos por la comunidad estudiantil, el pasado viernes 2 de octubre dos alumnas encontraron en la tableta de un compañero fotografías de ellas alteradas mediante inteligencia artificial. Al revisar el dispositivo, presuntamente localizaron además imágenes y videos de otras estudiantes que habrían sido modificados de la misma manera. Las jóvenes acudieron a la dirección del plantel, encabezada por Thania del Carmen Tuyú Ovalle, para denunciar los hechos y solicitar apoyo ante la situación; sin embargo, según las adolescentes, la directiva les habría pedido no difundir la noticia.

Ante la falta de acciones inmediatas, estudiantes del plantel organizaron una manifestación pacífica con pancartas y consignas contra la violencia digital.

No obstante, las manifestantes denunciaron que cuando intentaron utilizar un micrófono para dar a conocer el caso, personal docente apagó el equipo de sonido y les indicó que no podían restablecerlo hasta recibir instrucciones superiores. Los inconformes consideraron esta acción como un intento directo de silenciar su protesta y evitar que el resto de la comunidad escolar conociera lo ocurrido.

Los alumnos también cuestionaron severamente la postura de la dirección de la preparatoria, al señalar que las afectadas no han recibido un acompañamiento ni una respuesta acordes a la gravedad de los hechos. A través de redes sociales, expusieron su preocupación por la integridad de las alumnas y reclamaron que se investigue a fondo la generación y distribución de contenido íntimo no consentido.

Finalmente, la comunidad estudiantil demandó la intervención urgente de la Universidad Autónoma de Campeche y de las autoridades educativas correspondientes para iniciar una investigación formal y aplicar las sanciones pertinentes contra quien resulte responsable. Asimismo, exigieron que el caso no sea minimizado, se garanticen protocolos efectivos contra la violencia digital y se asegure un entorno escolar libre de acoso.

JGH