Más de 27 mil campechanos enferman del estómago en lo que va de 2026

Un total de 27 mil 077 personas en Campeche han contraído enfermedades infecciosas intestinales en lo que va de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) Federal, en un escenario marcado también por la clausura de 29 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas que incumplieron las disposiciones sanitarias.

Según el último reporte epidemiológico, de los casos acumulados en la entidad, 12 mil 156 corresponden a hombres y 14 mil 921 a mujeres. Tan solo durante la última semana registrada se contabilizaron 602 nuevos diagnósticos, lo que mantiene a este tipo de padecimientos entre los problemas de salud que requieren vigilancia, particularmente durante la temporada de calor.

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Aunque la cifra acumulada de 2026 es ligeramente menor a los 27 mil 335 casos registrados durante el mismo periodo de 2025, el número de contagios continúa siendo elevado y coincide con las acciones de vigilancia sanitaria implementadas en establecimientos dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas.

En este contexto, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) ha intensificado las verificaciones y confirmó la clausura de 29 establecimientos durante 2026 debido a deficiencias en el manejo higiénico de alimentos y condiciones que representaban un riesgo para la salud de los consumidores.

En cuanto al comportamiento epidemiológico, Campeche ocupa el tercer lugar de la Península de Yucatán. La región acumula 159 mil 288 casos, de los cuales Quintana Roo concentra 76 mil 451, seguido de Yucatán, con 58 mil 009, y Campeche, con 27 mil 077 registrados hasta la semana epidemiológica 37.

Durante la última semana, Quintana Roo reportó mil 802 nuevos casos, mientras que Yucatán contabilizó mil 184 y Campeche, 602. En los tres estados, las mujeres concentran la mayor cantidad de diagnósticos.

A nivel nacional, las entidades con mayor número de casos acumulados son el Estado de México, con 298 mil 799; Ciudad de México, con 278 mil 911; Puebla, con 198 mil 105; Jalisco, con 170 mil 156, y Veracruz, con 166 mil 583.

En contraste, Colima registra el menor acumulado nacional, con 19 mil 042 casos; le siguen Campeche, con 27 mil 077; Baja California Sur, con 27 mil 846; Aguascalientes, con 37 mil 110, y Tlaxcala, con 65 mil 569.

Los datos reflejan que, aunque Campeche se encuentra entre las entidades con menor número absoluto de casos, estos padecimientos continúan representando un problema sanitario, particularmente por el riesgo asociado al consumo de alimentos contaminados o manipulados sin las condiciones adecuadas.

Por ello, las autoridades sanitarias mantienen el llamado a reforzar las medidas de higiene, así como el manejo, preparación y conservación adecuados de los alimentos, con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades infecciosas intestinales.