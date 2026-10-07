La colonia Polvorín de Campeche se hunde entre baches: llevan tres años pidiendo atención

Entre vialidades en mal estado familias de la colonia Polvorín demandan atención a los servicios públicos que se han visto afectados ante la falta de mantenimiento e impacto de las recientes lluvias.

Como en las calles Ecuador, Paso de las Águilas y la No Me Olvides, donde la capa asfáltica está muy afectada con el agrandamiento de los baches, muchos transformados en grandes zanjas.

Según vecinos a tres años que han enviado ofi cios a las autoridades del Ayuntamiento de Campeche para la rehabilitación de las vialidades en Polvorín se quedaron sin respuesta.

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“Luego de insistir, con los encargados de Obras Públicas, de Goverdi quienes vinieron con Jesús Aguilar Díaz director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Campeche prometieron que nos iban atender y no regresaron, ahora las calles de esta colonia están intransitables hasta al grado que a cada rato se suscitan accidentes”, manifestó Gabriel Rodríguez vecino del lugar.

“Han tenido el conocimiento de este problema ahora que arrecian las lluvias hay el temor que se afecten más las calles por la falta de trabajos de pavimentación, porque el bacheo que realizan no aguanta se convierte en gravilla suelta con la corriente del agua que baja de los cerros”, indicó Isabela Mendoza, vecina del lugar.

Como consecuencia del mal estado del pavimento, habitantes reportan daños a sus vehículos y constantes percances.

“Cada semana hay vehículos que se dañan, como el mío de la rotula porque sobre todo de noche y si está lloviendo no se ven los huecos, así como también acaban con daños los motociclistas que es seguido verlos derrapar”, expresó Braulio Huicab, ciudadano del sector.

A esto se suma la falta de alumbrado público, afectado con el impacto de las recientes tormentas, así como las rejillas de los drenajes.

“Ya llevamos varios meses sin alumbrado público en varias calles de la colonia, así como drenajes que se han dañado de las rejillas, que tampoco han querido atender los de ‘Goverdi’. Sobre todo, por seguridad de los estudiantes que pasan de noche a lo largo de calles como la Ecuador y Paso de las Águilas, donde por cierto no hay banquetas”, agregó Rosalba Pereira, ama de casa.

Esto sumado a la falta de poda de árboles aledaños al parque de la Ecuador con la calle Jimbal, que han ocasionado corto circuito con las líneas de alta tensión