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Campeche / Sucesos

Ciclista sufre crisis epiléptica y se lesiona en Circuito Baluartes, Campeche

Un ciclista resultó herido al sufrir una crisis epiléptica y caer en la avenida Circuito Baluartes; testigos auxiliaron al afectado mientras paramédicos le daban atención.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de oct de 2026

1 min

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Un ciclista resultó herido tras sufrir un ataque epiléptico mientras transitaba por la vía pública.
Un ciclista resultó herido tras sufrir un ataque epiléptico mientras transitaba por la vía pública. / Dismar Herrera

Entre el barrio de Santa Ana y la zona Centro se registró un hecho donde un ciclista terminó lesionado luego de sufrir un cuadro epiléptico mientras circulaba por la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Baluartes, entre avenida Gobernadores, donde el ciclista perdió el control de su vehículo tras sufrir la crisis y terminó proyectándose contra el pavimento, golpeándose fuertemente la cabeza.

Ciudadanos que presenciaron lo ocurrido dieron aviso al número de emergencias, por lo que al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Policía Turística, quienes abanderaron la zona mientras paramédicos del Sector Salud brindaron atención al lesionado.

JGH

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