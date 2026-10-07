IMSS-Bienestar acumula siete quejas en Campeche entre 2025 y 2026

Entre 2025 y 2026, el IMSS-Bienestar acumula siete quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas malas prácticas denunciadas por derechohabientes en Campeche.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, dos casos corresponden a 2026 y cinco a 2025.

En 2026, la CNDH registró dos quejas contra el IMSS-Bienestar, una en Carmen y otra en Campeche capital. Entre los actos señalados aparece la omisión de proporcionar atención médica, con dos casos registrados.

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También fi gura una denuncia por falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi cacia en el desempeño de las funciones públicas.

El registro correspondiente a este año incluye, además, un caso por prestar indebidamente el servicio público y otro por realizar defi cientemente los trá- mites médicos.

Durante 2025, el organismo registró cinco quejas contra el IMSS-Bienestar en el estado, de las cuales tres correspondieron a Ciudad del Carmen y dos a Campeche capital. Entre los principales motivos denunciados destacó la omisión de proporcionar atención médica, con tres casos. Las cinco quejas también aparecen como concluidas en el sistema de la CNDH.

Otro de los señalamientos de 2025 correspondió a la omisión de suministrar medicamentos, con dos casos registrados.

El sistema también reportó una queja por falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi cacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones. A ello se sumó un caso por trámites médicos realizados de manera defi ciente.

Como ejemplo de estas denuncias, el 12 de abril de 2025, este medio documentó las carencias del Hospital Rural “María del Socorro Aguilar”, en Ciudad del Carmen, donde fueron se- ñalados problemas por falta de medicamentos, personal e insumos, además de equipos que no funcionaban de forma adecuada.

El 8 de mayo de 2025, fue reportado otro caso en el Hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, de Escárcega, donde personal denunció una persistente falta de agua potable.

El problema, atribuido a fallas en la bomba y en las líneas eléctricas, afectaba tanto a pacientes como a trabajadores de la unidad.

El comportamiento de las quejas muestra que Ciudad del Carmen concentra cuatro de los siete expedientes registrados entre 2025 y 2026, mientras que Campeche capital reúne tres. La omisión de atención médica constituye el principal acto denunciado, con cinco registros en ambos años. Le siguen la omisión en el suministro de medicamentos y otros señalamientos vinculados con el desempeño del servicio público