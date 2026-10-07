Tormenta Tropical Isaías provoca cierre de 11 puertos y puntos marítimos en Campeche; ¿cuáles son?

La presencia de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México provocó este miércoles 7 de octubre el cierre a la navegación de embarcaciones menores en 11 puertos y puntos marítimos de Campeche, como medida preventiva ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y marítimas.

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De acuerdo con información actualizada de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con base en reportes de la Secretaría de Marina, Semar, las restricciones en territorio campechano aplican para Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche y Seybaplaya, a los que se suman otros cinco puntos marítimos bajo jurisdicción de Isla del Carmen.

¿Qué puertos están cerrados en Campeche por Isaías?

La actualización de las autoridades federales señala que también se encuentran cerrados a la navegación menor Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, pertenecientes a la jurisdicción de Isla del Carmen, con lo que suman 11 puntos marítimos con restricciones en el estado.

Además, la Semar informó que los puertos de Campeche y Seybaplaya también están cerrados a la navegación de embarcaciones mayores, por lo que las restricciones alcanzan tanto a pequeñas unidades como a barcos de mayor capacidad.

La medida busca reducir riesgos ante los efectos que genera el sistema tropical sobre aguas del Golfo de México. Además de Campeche, existen restricciones en puertos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán, como parte de las acciones preventivas ante la evolución de Isaías.

La Semar recomendó extremar las precauciones reglamentarias para la navegación de puerto y cabotaje, además de mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales conforme evolucione el fenómeno meteorológico.

Isaías provocará lluvias intensas y oleaje en Campeche

En su reporte de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que Isaías presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h.

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La circulación de la tormenta favorecerá lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Campeche, además de vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas del estado. También se pronostica oleaje de uno a dos metros en el litoral campechano.

Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos durante las actividades marítimas, turísticas y ribereñas, mientras se mantiene la vigilancia sobre la evolución de la tormenta tropical Isaías.

JGH