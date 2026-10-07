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Desaparece pescador Isidro Tun Zetina a 20 km de la costa de Lerma

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Tormenta Tropical Isaías obliga al cierre de cuatro puertos en Campeche; ¿cuáles son?

Buscan a Isidro Tun Zetina, "Huachinango", pescador de Lerma desaparecido tras zarpar en la lancha "El Chino"; conoce sus señas particulares y teléfonos para aportar informes.

Jesús García

Por Jesús García

7 de oct de 2026

1 min

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La tormenta tropical Isaías provocó el cierre a la navegación menor en cuatro puertos de Campeche.
La tormenta tropical Isaías provocó el cierre a la navegación menor en cuatro puertos de Campeche. / Por Esto!

La presencia de la tormenta tropical Isaías en el Golfo de México provocó este miércoles 7 de octubre el cierre a la navegación de embarcaciones menores en cuatro puertos de Campeche, como medida preventiva ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y marítimas.

El pescador Isidro Tun Zetina fue reportado como desaparecido tras salir a la mar en Campeche.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar), las restricciones en territorio campechano aplican para Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, que forman parte de los 12 puertos del Golfo de México donde se suspendió la navegación menor.

¿Qué puertos están cerrados en Campeche por Isaías?

La medida afecta específicamente a las embarcaciones menores y busca reducir riesgos ante los efectos que genera el sistema tropical sobre aguas del Golfo de México. Además de los cuatro puntos de Campeche, existen restricciones en puertos de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

La Semar recomendó extremar las precauciones reglamentarias para la navegación de puerto y cabotaje, además de mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales conforme evolucione el fenómeno meteorológico.

Isaías provocará lluvias intensas y oleaje en Campeche

En su reporte más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Isaías presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 13 km/h. El Informador

La circulación de la tormenta favorecerá lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Campeche, además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas del Estado. También se pronostica oleaje de uno a dos metros en el litoral campechano.

JGH

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