Apagones no dan tregua en Campeche; ciudadanos denuncian daños, pérdidas y horas sin luz

En medio de quejas y denuncias de ciudadanos por las afectaciones que continúan ocasionando los apagones de energía, y ante el rumor de la visita de Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el próximo viernes, ciudadanos exigen mayor atención al suministro de energía eléctrica en Campeche.

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Ayer, durante un sondeo, ciudadanos reportaron mayores perjuicios por los cortes de energía que no paran de afectar aparatos eléctricos en los hogares de cientos de campechanos, principalmente en colonias como Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza, así como en las unidades habitacionales Ciudad Concordia y Terranova.

“En el caso de la Miguel Hidalgo no paran los problemas de apagones de energía; ya estallaron en dos ocasiones los transformadores, al dejar toda la colonia sin electricidad por muchas horas, ocasionando que se nos echen a perder los alimentos en los refrigeradores. Y el problema es que reportas y tardan horas para que nos atiendan los de la CFE; hasta un día sin electricidad nos han dejado y, con este calor, es horrible dormir sin ventilador”, manifestó Erick Mejía, vecino del lugar.

Los afectados denuncian que la CFE evade pagar los aparatos dañados al exigir facturas originales. / Alejandro Pech

Según indican, las familias más afectadas por los cortes de luz prolongados se encuentran en las calles Vicente Guerrero y Honestidad, donde hasta la fecha continúan los apagones.

Y lo mismo reportan que sucede en Ciudad Concordia, donde quienes “pagan los platos rotos” son estudiantes que no pueden entregar las tareas que sus maestros les exigen enviar por internet.

“Pues exigimos mayor atención al servicio porque, de verdad, cada vez que llueve nos quedamos sin energía en Concordia y la verdad hay un pésimo servicio. Ojalá que la titular de la CFE, que va a venir a Campeche, vea que se mejore, porque hasta cinco horas tardan para reponer el servicio y afectan a muchas familias que, sobre todo, tienen bebés”, indicó Cintia Castillo, estudiante y habitante de Concordia.

Y las pérdidas cada vez son más costosas para muchas familias que continúan reportando aparatos eléctricos dañados por los constantes apagones de energía que, pese a las demandas, la CFE se niega a pagar, con el argumento de que les piden entregar las facturas originales de los aparatos; y, en caso de tenerlas, tardan meses en entregar el dinero.

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“Nos están afectando constantemente los apagones. En el fraccionamiento Terranova se llegaron a quemar los registros subterráneos y en mi casa se quemaron dos climas. Y, a pesar de que metimos la queja, por mostrar la copia y no la original de la factura no nos pagaron los daños”, comentó Omar Villamonte, vecino del sector.

JGH