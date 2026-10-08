Trabajadores del IMSS marchan en Campeche; exigen mejoras salariales e insumos

Alrededor de 116 trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizaron una marcha en Campeche para solicitar mejoras salariales y mayores recursos para el desempeño de sus labores. El contingente partió de la glorieta del Asta Bandera con dirección al monumento a Justo Sierra, sobre la avenida del mismo nombre.

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Los trabajadores del Seguro Social se sumaron a una movilización coordinada con empleados de la institución en distintos puntos del país. Durante la protesta plantearon demandas relacionadas con las condiciones laborales y la disponibilidad de insumos necesarios para brindar atención a los derechohabientes.

Entre las principales exigencias señalaron la necesidad de contar con medicamentos suficientes para atender a los pacientes que acuden de forma cotidiana a las unidades médicas. También expusieron una carga laboral que, de acuerdo con sus señalamientos, representa una dificultad para cubrir la demanda de servicios del instituto.

Ante esta situación, los empleados solicitaron al Gobierno Federal una revisión del presupuesto destinado al IMSS. La petición contempla mayores recursos para mejorar las condiciones de trabajo del personal y garantizar los insumos necesarios para la atención de los pacientes.

JGH