Ante las lluvias del Huracán Isaías, Mérida activa 68 refugios y acelera trabajos para evitar inundaciones

Ante el pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes asociado con el Huracán Isaías, el Ayuntamiento reforzó las acciones preventivas para reducir riesgos, facilitar el desalojo de agua y proteger a la población y sus bienes.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada instruyó mantener preparados los refugios temporales y acelerar las labores de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

Durante una supervisión en albergues del norponiente, considerado uno de los sectores que podría recibir mayores efectos, la presidenta municipal informó que fueron activados 68 refugios temporales previamente verificados. De éstos, 21 se localizan en colonias y 47 en comisarías y subcomisarías, con capacidad para atender a más de 4 mil personas de zonas consideradas vulnerables y el respaldo de 833 operadores capacitados.

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Como parte del operativo preventivo, Servicios Públicos realizó trabajos especiales de poda en calles y avenidas, con 788 árboles atendidos y 35 retirados por encontrarse secos y representar riesgo de caída. También se desazolvaron cerca de 240 sistemas de drenaje y 24 pozos profundos mediante 25 cuadrillas distribuidas en tres turnos. Más de mil trabajadores municipales participan en estas tareas a través del operativo Calle por Calle.

La estrategia se suma a las labores permanentes para mejorar la infraestructura hidráulica de Mérida. En los cuatro puntos cardinales y sus comisarías se han atendido más de 100 mil zanjas con rejillas, además de construir 3 mil 86 sistemas de drenaje pluvial, 885 pozos y 19 aljibes. A ello se agregan 681 reperforaciones de pozos profundos y colectores para favorecer la captación y conducción del agua durante las precipitaciones.

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El Ayuntamiento también reportó avances en infraestructura vial y limpieza urbana. Hasta ahora se han reparado 558 mil 54 baches a partir de 53 mil 873 reportes ciudadanos, mientras que se han construido y repavimentado 200 kilómetros de calles.

En materia de residuos, los Puntos Mérida Limpia han atendido 761 sitios y recolectado más de 5 mil 481 toneladas, mientras que 27 megaoperativos permitieron retirar otras mil 414 toneladas de desechos sólidos.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, que permanecerá instalada de manera permanente durante la contingencia, participaron autoridades de los distintos niveles de gobierno, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad, así como representantes de sectores académico, social, privado, empresarial y profesional.

Patrón Laviada llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y realizar reportes a Ayuntatel 070 y al 9999 24 40 00.