Banxico mantiene tasa de interés en 6.50% y revela cuándo bajará la inflación en México

El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento, luego de evaluar el comportamiento de la inflación, la actividad económica y los riesgos internacionales que podrían afectar los precios en el país.

En su decisión de política monetaria del 24 de septiembre de 2026, la Junta de Gobierno del banco central acordó por unanimidad conservar el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, ante la persistencia de presiones inflacionarias y un panorama de incertidumbre económica.

El organismo informó que la inflación general pasó de 3.10 a 3.42 por ciento entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre, mientras que la inflación subyacente disminuyó de 3.95 a 3.79 por ciento durante el mismo periodo.

¿Cuándo bajará la inflación en México, según Banxico?

El banco central mantuvo su previsión de que la inflación general convergerá a la meta del 3% durante el cuarto trimestre de 2027, aunque advirtió que persisten factores que podrían modificar esta trayectoria.

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Entre los principales riesgos mencionó el incremento de los costos de producción, las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos, las afectaciones climáticas y una posible depreciación del peso mexicano.

Banxico también señaló que la economía nacional habría moderado su crecimiento durante el tercer trimestre de 2026 y que continúan los riesgos a la baja para la actividad económica.

¿Qué pasará con la tasa de interés de Banxico?

La Junta de Gobierno explicó que sus próximas decisiones dependerán del comportamiento de la inflación, las expectativas económicas y la evolución del tipo de cambio.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/zwygQG0IUN https://t.co/DxuDHlRsH1 — Banco de México (@Banxico) September 24, 2026

Además, aclaró que la política monetaria mexicana no necesariamente seguirá los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, debido a las diferencias entre las condiciones económicas de ambos países.

Finalmente, el Banco de México reiteró su compromiso de mantener una inflación baja y estable mediante las decisiones de política monetaria que considere necesarias.

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