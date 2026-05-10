Entre flores y veladoras, recuerdan a las mamás difuntas en Hecelchakán

En el municipio de Hecelchakán, decenas de familias acudieron este 10 de mayo al cementerio general para honrar la memoria de sus madres fallecidas, llevando flores, veladoras y realizando oraciones en cada uno de los nichos.

Lucrecia Moreno relató que acudió al camposanto para rezar por su madre, Lucrecia Puch Poot; su abuela, Luciana Poot Poot; y su cuñada, Martina Coh Cambranis, quienes ya fallecieron. “Cada año las honramos de esta manera”, expresó mientras colocaba flores y encendía veladoras.

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Por su parte, María José Montejo Chi, vecina del barrio La Conquista, llegó acompañada de su esposo para visitar la tumba de su madre, Adi Rosa Chi May, quien falleció hace cuatro años. Recordó con cariño las enseñanzas que recibió junto a sus hermanas y destacó que nunca olvidarán a quien les dio la vida.

A pesar de las altas temperaturas y los intensos rayos del sol, numerosas familias permanecieron en el cementerio limpiando y cepillando los nichos, además de colocar vasos con agua, veladoras y ramos de flores, cuyo costo ronda los 100 pesos.

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De acuerdo con los visitantes, durante la mañana y la tarde se registró una importante afluencia de personas, cercana al 50 por ciento. Gloria del Carmen Colli Salazar señaló que una madre “nunca se olvida”, pues siempre permanece el recuerdo de sus cuidados, enseñanzas y sacrificios para sacar adelante a sus hijos.

Asimismo, en la parroquia de Parroquia San Francisco de Asís se celebró una misa en honor a las madres difuntas, oficiada por el presbítero Aurelio Jiménez Guevara, quien recordó los nombres de las mamás fallecidas y posteriormente realizó el recorrido con agua bendita hacia las tumbas.

Entre las asistentes también estuvo Margarita Koyoc Bacab, quien acudió a la capilla del cementerio para rezar por su madre, Marcelina Bacab Bacab, fallecida hace algunos años.