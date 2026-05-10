“Aunque es 10 de mayo no podemos detenernos”: Madres en Playa del Carmen enfrentan crisis y alza de precios

Ante la complicada situación económica obliga a trabajar el doble para sufragar los gastos, no podemos quedarnos sentadas y aunque es “Día de las Madres” no podemos detenernos, ya que el dinero no alcanza, porque todo ha subido de precio, relató la señora Socorro Espejo.

La economía es complicada porque todas las cosas han subido de precio, no podemos darnos el gusto para comprar ropa nueva y menos de marca, ahora tenemos que trabajar padre y madre para solventar los gastos del hogar, y más si hay hijos pequeños, relató.

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Recordó que hace a penas 10 años la economía era favorable en Playan del Carmen, pero desde hace cuatro años se fue colapsando, y hoy lo que se logra percibir solo alcanza para sobrevivir.

La señora Socorro Espejo, originaria de Veracruz, describió que llegó a Playa del Carmen para salir adelante, donde su sueño era vivir en un ambiente mejorado, sin embargo, por ser un destino turístico todo es muy caro.

Agregó que desde hace 20 años trabaja en la venta de ropa usada y de algunos antojitos, dos de tres de sus hijos son independientes, y solo a uno sostiene pues sigue estudiando.

Ser madre es muy difícil, y más cuando la economía no alcanza, hay que mantenerlos cuando están pequeños, esa es nuestra responsabilidad, aunque los hijos se porten mal, una madre jamás los abandona, no esperamos que nos den regalos, porque el mejor regalo es la salud, describió.

Madres señalan que convivir con sus hijos es el mejor regalo, pues no pueden costear restaurantes ni compras especiales / Gustavo Escalante

Convivir con nuestros hijos es el mejor regalo, ya que salir a comer en algún restaurante no alcanza el dinero, la economía está muy complicada, todo es muy caro, es difícil salir adelante y cada día se complica, por eso tenemos que trabajar, explicó.

Actualmente, tenemos que trabajar padre y madre para ayudarse en los gastos del hogar, no podemos estar sentados en casa, además, hay forma de darse el gustito de comprar ropa nueva, los salarios son de hambre, por es tenemos que buscar opciones y no depender de un solo ingreso, describió.

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Ante este escenario complejo, las mujeres jóvenes, primero deben pensar en traer hijos, porque los gastos son altos, hay que pensarlo y no atraer niños a que sufran, porque la economía ya no es como antes, opinó.

En Playa del Carmen como en otros estados del país, quien no trabaja no come, hace apenas una década todavía era muy bueno la economía, pero en los últimos años se fue colapsando, las ventas cayeron, la mayoría de la gente busca ropa usada porque nuevo no todos podemos tener ese privilegio, por ello, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que trabajar, concluyó.