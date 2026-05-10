Se incendia pipa de gas LP en Seybaplaya; atienden reporte sin registrar heridos

Personal de la Coordinación de Protección Civil municipal de Seybaplaya en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Campeche atendieron durante la madrugada de este domingo un incendio registrado en las llantas de una pipa de gas LP sobre la caseta de la autopista, donde a pesar del gran riesgo que dicho siniestro representaba, se logró apagar el fuego sin registrar heridos ni afectados durante la movilización.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se reportó en las primeras horas de este domingo 10 de mayo cuando, por motivos no confirmados, el área de las llantas de una pipa de gas LP comenzó a arder en llamas sobre la autopista cerca de la entrada al municipio.

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Inmediatamente, las autoridades acudieron al llamado de los testigos, acordonando el sitio debido al gran riesgo que dicho siniestro representaba, generando una intensa movilidad por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron diversas maniobras utilizando miles de litros de agua para contener el fuego, evitando que se extienda descontroladamente o que afecte la estructura de la pipa derivando en una posible explosión.

Por fortuna, el siniestro logró ser contenido sin que se registrara alguna tragedia, concluyendo las labores de enfriamiento de la unidad, así como la verificación de las condiciones de seguridad de esta, con el objetivo de descartar cualquier riesgo adicional para la población y los automovilistas que transitaban por la zona durante la movilización.