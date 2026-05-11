Golpe al bolsillo en Hopelchén: Se dispara más de 10 pesos el precio de la papa y chile habanero

Este lunes, consumidores del mercado municipal se llevaron otra sorpresa, pues el kilogramo de la papa tuvo un incremento de 12 pesos al pasar de 32 a 44 pesos el kilogramo, en tanto que el chile habanero llegó a 80 pesos el kilogramo y subió 10 pesos.

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En recorrido en esa central de abastos de la cabecera municipal, locatarios informaron a sus clientes de los nuevos precios en algunos productos, principalmente al alza, e indicaron que la papa incrementó casi el 40 por ciento de su costo que tuvo la semana pasada. Indicaron que el aumento se debe a que, en el centro del país, principalmente en Puebla, no hubo buena cosecha de la papa que resultó afectada, al parecer, por la heladez en los primeros meses del año.

Informaron que el chile habanero también tuvo su incremento de casi el 14 por ciento al pasar de 70 a 80 el kilogramo, aunque indicaron que el chile xcatic se mantiene en 100 pesos el kilo, precio que está desde hace un par de meses, y lo mismo con el chile dulce que se vende en 90 pesos el kilogramo desde ese mismo tiempo.

Asimismo, otra novedad es que el precio del tomate de la variedad el mexicano, que llegó a 60 pesos el kilogramo el pasado domingo 3 de mayo, descendió casi el 10 por ciento, al venderse este lunes en 55 pesos el kilogramo. Pero el tomate de la variedad regional tuvo un aumento de cinco pesos al pasar de 23 a 28 pesos el kilogramo, aunque este tipo de tomate, que su precio es mucho menos que la variedad el mexicano, tiene menor demanda, pues los consumidores optan por el tomate aunque su costo es prácticamente el doble.

Don Fernando González Méndez, conocido comerciante y locatario del mercado municipal, señaló que él y los demás comerciantes de esa central no ponen los precios de los productos, pues están sujetos a los costos que los proveedores de la central de abastos de Oxkutzcab les dan, y ellos se sujetan a los mismos, y de ahí tienen que agregarle un poquito más para poder obtener ganancia.

Por otro lado, el rábano, cilantro, epazote y cebollina continúan con los precios de hace tres meses, y se vende lo que el cliente pida, desde un peso en adelante.

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JGH