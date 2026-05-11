Hecelchakán respalda operativos militares para frenar delincuencia en Campeche

Los operativos de seguridad que están programados por los agentes federales, Guardia Nacional, Marina y el Ejército Mexicano quienes patrullan las calles, es bueno por el acecho de la delincuencia en el estado y es necesario los rondines en el municipio con los agentes de la policía y del estado, dijo el subdirector de Gobernación, Felipe de Jesús Ortiz Ku, quien aseguró que en el municipio prevalece el clandestinaje y la droga.

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Los rondines del Ejército Mexicano se han estado dando constantemente, ofrecen seguridad y tranquilidad a la ciudadanía quienes viven en las colonias de la ciudad recorriendo el centro, calles y otros lugares. Los hecelchakanenses ven con buenos ojos los rondines y que no ocurra una masacre como sucede en el estado, donde en un día hubo 8 asesinatos y por el caso de Hopelchén en un día 4 acribillados, y no queremos que ocurra en este municipio y es necesaria una coordinación con el municipio para acompañar los recorridos.

Deben programar operativos los fines de semana en el municipio y no solo el control de las calles, solo un operativo se hizo en semanas anteriores y varios se detuvieron con caso ilícito y se llevaron a quienes trabajan ilícitamente, y es por ello que es necesario que los agentes federales sigan recorriendo calles para que se vea que no está solo el pueblo, hay seguridad y ojalá que siga de esta manera para asegurar a las familias de los cuatro barrios de la cabecera municipal.

Felipe de Jesús Ortiz Ku, como subdirector, dijo que existe un descontrol con las ventas de bebidas embriagantes para las fiestas tradicionales, los minisúper venden a los parroquianos y lo consumen en las mismas entradas del expendio, y cuando se requiere la ayuda de los agentes para poner orden, los agentes policiacos no obedecen y según por órdenes de los altos mandos del estado, y así no se puede trabajar en coordinación ya que cada dependencia jala por su lado y no se puede controlar el consumo de bebidas embriagantes.

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JGH