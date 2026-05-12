¡El mundo al revés! Frente Frío 50 trae lluvias a Campeche, pero el termómetro no bajará de los 40 grados

La presencia del Frente Frío número 50 sobre el Golfo de México, junto con el ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán y la afluencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerán en el Estado de Campeche las temperaturas de calurosas a muy calurosas, el cielo despejado a parcialmente nublado, el viento variable y lluvias puntuales dispersas sobre la región.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío 50 se deslizará sobre el Golfo de México, donde se prevé que adquirirá características de estacionario en la región oriente y modificará sus características térmicas para posteriormente alejarse o desvanecerse en el transcurso de la semana, dejando así de afectar al territorio nacional.

Hasta entonces, la masa de aire frío asociada a dicho sistema frontal favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país, dejando el estimado en Campeche de máximo 40 y mínimo 20 grados, así como incrementará el potencial de lluvias, mismas que podrían presentarse de ligeras a moderadas puntuales rondando los 25 milímetros de altura.

Además, se espera viento de componente del norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros en zonas de Campeche, siendo favorecido por un canal de baja presión localizado en el sureste del país más el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe.

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JGH