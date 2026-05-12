Joven de 19 años desaparece tras salir de su casa en Kanisté, Campeche

Apenas un día después de salir de su casa, José Emmanuel Matos Naal, un joven de 19 años, no ha regresado y su familia y las autoridades lo buscan con desesperación.

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Según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), José Emmanuel fue visto por última vez el lunes 11 de mayo cuando salió de su domicilio en la colonia Kanisté. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera color aguamarina, tenis negros y cargaba un bulto negro con detalles amarillos fosforescentes.

Descripción física:

Mide 1.64 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio color oscuro, ojos café oscuro, nariz recta y boca grande. Como señas particulares tiene una cicatriz en la cabeza, otra en la ceja izquierda y una mancha en el costado izquierdo de la nariz.

La FGECAM emitió una ficha de búsqueda para localizarlo. / Especial

La FGECAM pidió la colaboración de la ciudadanía para localizarlo y exhortó a quien tenga información a comunicarse de inmediato al teléfono (981) 81-1-94-00.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas de su desaparición. Familiares y amigos esperan que aparezca pronto y sano. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.

Si viste a José Emmanuel o tienes información sobre su paradero, por favor reporta de inmediato a las autoridades. Compartir esta nota también ayuda a que más personas lo reconozcan.

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