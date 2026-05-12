Altas temperaturas disparan incendios en Carmen

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han provocado un incremento en incendios de pastizales, zonas de manglar, viviendas y vehículos en distintos puntos del municipio de Carmen, confirmó el director de Protección Civil y Ordenamiento Vial, Julio César Villanueva Peña, que los dos incendios de mayor magnitud se han presentado tanto en zona de manglar como en el relleno sanitario, ambos en el tramo de la carretera Carmen - Puerto Real.

Cuestionado sobre el incendio en zona de manglar, donde las complicaciones de acceso impidieron el ingreso inmediato de las brigadas, lo que generó que se prolongara por varios días, el funcionario explicó que ese siniestro permaneció bajo monitoreo constante para evitar riesgos mayores a la población.

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Asimismo, indicó que también se han atendido incendios de gran magnitud entre los kilómetros 44 y 46 de la carretera federal 180, además de otros puntos cercanos a Escárcega y en la zona de Chicbul, algunos de ellos en coordinación con personal de la Secretaría de Marina. Sobre el origen del fuego, Villanueva Peña explicó que muchos de los incendios de pastizales son originados por colillas de cigarro o basura arrojada a la orilla de la carretera, aunque afortunadamente la mayoría han sido controlados antes de extenderse.

Respecto al relleno sanitario bajo concesión de Servicios, Operaciones y Suministros de la Isla (S.O.S), confirmó que durante el fin de semana nuevamente se registró un incendio en una de las celdas, el cual fue sofocado utilizando material pétreo para evitar la entrada de oxígeno y frenar su propagación. Recordó que hace apenas tres semanas se registró el primer incendio que requirió esfuerzos mayúsculos por parte de la empresa, por lo que esta segunda ignición también se mantuvo bajo monitoreo constante y afortunadamente fue enfriado.

El director de Protección Civil también alertó sobre el aumento de incendios en viviendas y vehículos relacionados con las altas temperaturas, por lo que exhortó a la ciudadanía a desconectar aparatos eléctricos y cargadores que no estén en uso al salir de casa, ya que continúan generando calor y pueden provocar cortocircuitos. Comentó que muchas personas creen que dejar conectados cables no tiene riesgos y está demostrado que sí.

Villanueva Peña mencionó que en años anteriores para esta temporada ya se habían reportado más incendios, sin embargo, reconoció que en este 2026 se presenta un incremento de casos en comparación con el año pasado y advirtió que apenas comienza la etapa más intensa de calor en la región, por lo que es probable que, si no se toman precauciones, serán constantes los eventos que deban ser atendidos.