Por los cielos el precio del chile en Hopelchén; un kilo xcatic cuesta $145

Este martes, en los comercios del ramo aumentó considerablemente el precio de los diferentes chiles, y por ejemplo el chile xcatic pasó de 100 a 145 pesos el kilogramo, con un aumento considerable de poco más del 30 por ciento, en tanto que el chile dulce subió el 10 por ciento al pasar de 90 a 100 pesos, y el habanero subió de 80 a 100 pesos el kilogramo.

En recorrido en comercio del centro de la ciudad, se pudo saber que el costo del chile xcatic aumentó considerablemente, pues apenas el lunes en el mercado de la ciudad costaba 100 pesos el kilo, y ahora está en 145 pesos.

Pero no solo fue el chile xcatic que subió de precio, ya que también incrementó su costo el chile habanero en 25 por ciento, al pasar de 80 a 100 pesos, es decir aumentó 20 pesos, y el chile dulce también subió 10 pesos, un poco más del 10 por ciento porque de 90 pasó a 100 pesos.

Noticia Destacada Manifestación en Ciudad del Carmen contra Protexa

Apenas el lunes pasado, en el mercado de esta ciudad se averiguó que los chiles xcatic, dulce y habanero estaban en 100, 90 y 80 pesos el kilogramo, pero este martes, en comercios del centro esos picantes se venden en 145, 100 y 100 pesos, respectivamente.

Asimismo, el chile poblano se vende en 90 pesos, mismo precio de hace un mes, y hasta el momento no se ha incrementado su costo.

El producto que se ha mantenido inestable en su costo es el tomate, pues el domingo 3 de mayo subió a 60 pesos el kilo, pero al iniciar esta semana en el mercado municipal bajó a 55 pesos, y este martes en comercios del centro volvió a 60 pesos.

El producto que va a la baja es el limón persa, que pasó de 48 a 40 pesos el kilogramo en comercios del centro, aunque en el mercado se sigue vendiendo en 42 pesos, cuando el lunes 4 de mayo se comercializó en 48 pesos.

La encargada de una tienda de frutas, verduras y legumbres ubicada frente al Auditorio Municipal “U-Taan Kaaj” indicó que los precios de los chiles se incrementaron apenas el domingo y lunes, y señaló que al parecer se debe a su escasez en el centro del país.