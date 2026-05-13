Atropellan a mono aullador sobre carretera del municipio de Palizada en Campeche

Autoridades del Departamento de Medio Ambiente de Palizada dieron a conocer sobre el hallazgo de un ejemplar de Mono Aullador sobre la carretera del municipio, que lamentablemente falleció luego de ser atropellado por un vehículo desconocido.

Tras recibir la denuncia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las autoridades municipales se presentaron en el lugar para realizar una inspección, confirmando el hallazgo de un pequeño mono macho de 1.16 metros de altura y aproximadamente cinco kilogramos de peso.

De acuerdo con el reporte, la causa de muerte fue atropellamiento, sin lograr recabar evidencia o indicios del presunto responsable que, aparentemente, tras impactar al animal se dio a la fuga, dejándolo herido hasta que perdió la vida.

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Ante este lamentable suceso, las autoridades recordaron a la población que, en tiempos de abundante calor, las especies silvestres que habitan esta región suelen descender de los árboles o de sus nidos en busca de alimento y agua, por lo que exhortaron a los conductores a tomar medidas preventivas al transitar en carreteras rodeadas de vegetación con el fin de evitar este tipo de incidentes.

Finalmente, las autoridades retiraron el cuerpo del mono del paso de los vehículos, no sin antes hacer un llamado general a la población para reducir la velocidad al ver señales de vida silvestre, para evitar accidentes que afecten a las especies que habitan dentro del municipio, así como estar a la expectativa de cualquier ejemplar que pueda intentar cruzar la carretera en busca de hidratación.