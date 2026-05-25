Más de 33 quejas contra la CFE en mayo por apagones en Campeche

En lo que va de mayo se han registrado más de 33 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en siete de los trece municipios del Estado, con Carmen, Escárcega y Hopelchén como los que más han sufrido apagones.

La Federación del Pequeño Comercio en Campeche, dirigida por María Candelaria González Cajún, señaló que estos problemas pueden significar pérdidas económicas de muchos miles de pesos para los establecimientos, sobre todo si se manejan equipos de refrigeración de alimentos.

Casos importantes

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