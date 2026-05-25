Más de 33 quejas contra la CFE en mayo por apagones en Campeche

En lo que va de mayo se han registrado más de 33 quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en siete de los trece municipios del Estado, con Carmen, Escárcega y Hopelchén como los que más han sufrido apagones.
La Federación del Pequeño Comercio en Campeche, dirigida por María Candelaria González Cajún, señaló que estos problemas pueden significar pérdidas económicas de muchos miles de pesos para los establecimientos, sobre todo si se manejan equipos de refrigeración de alimentos.
Casos importantes
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- A inicios de mayo fue reportado que las fallas de la CFE le costaron 60 mil pesos a Dzitbalché tras daños en la bomba de agua y apagones en La Montaña, Hopelchén.
- El 5 de mayo en Escárcega hubo otra suspensión de varios días del servicio de agua por fallas en un transformador de la colonia Salsipuedes.
- El 7 en Ciudad del Carmen, en las colonias Playón y Primero de Mayo, se bloquearon calles tras horas sin luz.
- El 8 en Sabancuy falló un transformador que afectó a tres colonias, mientras en Nunkiní quedaron incomunicados.
- El 11 en Campeche, restauranteros del Centro Histórico reclamaron por las constantes fallas.
- El 12 en Fovissste de Belén, se exigió reparar un transformador.
- El 14 en Sabancuy se quedaron por ocho horas sin luz en varias colonias y en Escárcega no hubo energía por más de 10 horas en la colonia Centro.
- El 15 los reportes fueron de Isla Arena y del Barrio Norte de Hopelchén.
- El 16 en Chekubul, Sabancuy, no hubo luz.
- El 17 en Champotón se registraron variaciones eléctricas en la cabecera y el medio rural.
- Del 18 al 21 en Sabancuy, los comerciantes sufrieron por fallas eléctricas.
- El 22 de mayo en Puesta del Sol, Ciudad del Carmen, se reportaron más de dos días sin corriente, mientras en Sabancuy aumentaron los apagones y en Hopelchén se anunciaron protestas.