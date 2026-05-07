Salud reconoce falta de 80 plazas y problemas en hospital IMSS Bienestar de Carmen

La Secretaría de Salud, en funciones de vigilancia, dará seguimiento a las más recientes quejas de trabajadores del Hospital IMSS Bienestar María del Socorro Quiroga Aguilar en Ciudad del Carmen. Afirmó lo anterior su titular, Josefa Castillo Avendaño, quien dijo que en todo Campeche faltan 80 plazas por cubrir y que es un tema que atiende el esquema, mientras que las denuncias por la falta de aire acondicionado, equipos y medicamentos, son situaciones que se están atendiendo y niegan que sea tan malo como se hace creer.

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Al ser cuestionada sobre la función de esta secretaría tras ponerse en funciones el nuevo Sistema de Salud en México y que tienen a cargo monitorear cómo operan las instituciones, especialmente el Quiroga Aguilar donde la semana pasada trabajadores y trabajadoras denunciaron condiciones incluso inhumanas para desempeñar sus funciones, Castillo Avendaño afirmó que las mejores noticias son más en comparación a las malas.

La funcionaria destacó que el Hospital Quiroga atraviesa un proceso integral de rehabilitación debido al deterioro acumulado durante más de 35 años, situación que obligó a intervenir áreas críticas como quirófanos, unidades de cuidados intensivos, sistemas eléctricos y climatización. Detalló que algunos procedimientos quirúrgicos tuvieron que ser canalizados temporalmente a otras unidades médicas mientras concluyen los trabajos de adecuación e instalación de nuevos equipos especializados.

La titular de Salud en Campeche aseguró que la modernización hospitalaria requiere procesos técnicos complejos y señaló que actualmente se mantienen supervisiones constantes en coordinación con IMSS-Bienestar para verificar avances operativos y de infraestructura, por lo que están al tanto de las situaciones que refirieron en la más reciente protesta, pero que hay situaciones de electricidad que han impedido el funcionamiento correcto de los aires acondicionados.

En cuanto al personal médico y administrativo, indicó que existe una mesa de negociación entre IMSS-Bienestar y el sindicato para la asignación de aproximadamente 80 plazas en el estado, buscando fortalecer principalmente las zonas con mayor demanda de atención como Ciudad del Carmen y Campeche.

Referente al desabasto de insumos y medicamentos, señaló que el abasto de medicamentos en el estado ronda actualmente el 80 por ciento gracias al esquema de compras consolidadas implementado en el sector salud, por lo que descartó las versiones de que no hay medicinas.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que las inversiones realizadas permitirán mejorar gradualmente las condiciones de atención para pacientes y trabajadores, además de evitar que habitantes de Ciudad del Carmen tengan que trasladarse a otras ciudades para recibir atención especializada.

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JGH