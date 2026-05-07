Reactivación del Puerto de Ciudad del Carmen atrae a seis empresas tras inicio del dragado

Los avances en el dragado del canal de navegación y de la dársena cuatro en el Puerto Industrial Isla del Carmen reflejan un avance del 10 por ciento, confirmó Jorge Lavalle Maury, secretario de Economía y Desarrollo Económico en Campeche, quien reveló que tras el anuncio de la recuperación de este recinto portuario al menos seis empresas han iniciado negociaciones para operar desde la Isla hacia la Sonda de Campeche.

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Según explicó, actualmente avanza el proyecto integral de reactivación del Puerto de Carmen, el cual contempla dragados, rehabilitación de áreas operativas y liberación de zonas ocupadas por embarcaciones abandonadas. El funcionario dijo que el proyecto consta de cuatro ejes principales, iniciando con el dragado del canal de navegación a cinco metros de profundidad, trabajos que actualmente registran un avance aproximado del 10 por ciento.

Detalló que estas labores se realizan mediante un convenio entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Marina, aunque reconoció que las condiciones climáticas y marítimas obligan en ocasiones a resguardar las dragas temporalmente. Como segunda etapa, señaló que ya llegaron dos dragas adicionales que serán utilizadas para el dragado de la dársena cuatro, actualmente inhabilitada por problemas de asolvamiento. Indicó que ambas embarcaciones se encuentran en mantenimiento y se prevé iniciar operaciones a más tardar el primero de junio.

Lavalle Maury explicó que la tercera fase contempla concluir la escollera norte con una extensión de 270 metros, obra que quedó inconclusa en administraciones anteriores y que, según indicó, es una de las causas principales del asolvamiento en la zona portuaria. Estos trabajos se realizarán con apoyo de Petróleos Mexicanos mediante el programa PACMA y podrían arrancar a finales de junio.

Asimismo, añadió que una cuarta etapa considera la construcción de un espigón norte de 210 metros financiado con recursos de la Administración Portuaria Integral, API, proyecto que iniciaría en julio. El secretario aseguró que los trabajos no afectarán las operaciones actuales del puerto y, por el contrario, permitirán rehabilitar gradualmente los frentes de agua para atraer nuevamente actividad económica y empresas del sector energético y marítimo.

Reveló que al menos seis empresas ya manifestaron interés en instalarse o retomar operaciones en el puerto tras anunciarse la reactivación de la dársena cuatro, sin embargo, para que esto se consolide reconoció que hay pendiente con embarcaciones abandonadas por diferentes circunstancias al interior del recinto portuario.

Sobre las embarcaciones abandonadas o varadas, informó que actualmente existen 34 casos identificados, de los cuales 15 ya fueron liberados jurídicamente para iniciar su reubicación o retiro. Indicó que algunas de estas naves llevan más de 15 años detenidas sin que anteriormente se atendiera la problemática, lo que frenaba la recuperación de espacios estratégicos dentro del puerto.

Finalmente, Lavalle Maury afirmó que el objetivo es recuperar totalmente la operatividad del Puerto de Carmen en un plazo aproximado de 13 meses, permitiendo atraer nuevas inversiones y fortalecer la vocación petrolera y logística del municipio.

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JGH