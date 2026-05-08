CFE sigue haciendo de las suyas; deja incomunicado a todo Nunkiní

De nueva cuenta la comunidad “La tierra de los osos” se vio afectada con la suspensión de la señal de telefonía celular, problema que en esta ocasión se debió a los apagones que también afectan las antenas y que ahora están en mantenimiento para su funcionamiento correcto. Se espera que en poco tiempo el daño quede reparado, ya que son muchos los usuarios afectados.

La docente retirada Nelly Marbella Chi Huchín informó que las fallas de comunicación comenzaron con las constantes interrupciones de energía eléctrica, lo que provocó daños en las antenas. En algunos sectores la señal es intermitente y en otros simplemente no hay servicio.

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Vecinos señalaron que esta problemática no es nueva, pues cada vez que se presentan apagones, la red de telefonía celular resulta afectada, perjudicando a familias, comerciantes y estudiantes que usan el Internet móvil para sus actividades diarias. La falta de comunicación también representa un problema en emergencias, lo que ha generado un problema social sin un canal claro para manifestar quejas.

El personal técnico fue visto realizando trabajos de mantenimiento y revisión en las antenas, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. Las labores incluyen reparaciones por variaciones eléctricas y el cambio de la fuente de energía de los equipos. Sin embargo, los usuarios reportan dificultades para realizar llamadas, enviar mensajes y acceder a datos móviles, lo que ha provocado inconformidad.

Habitantes pidieron a las autoridades y empresas buscar soluciones permanentes para evitar que estas fallas se repitan, ya que también afectan a comunidades cercanas.