Abogados de Campeche exigen freno a reforma judicial “apresurada"; piden parlamento abierto

La asociación “Resurgimiento Pedro Sainz de Baranda” y la Barra de Licenciados en Derecho exigieron transparencia en el proceso de aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, además de la realización de un parlamento abierto para contar con mayores aportaciones de litigantes y especialistas en la impartición de justicia.

Noticia Destacada Ciudad del Carmen busca dejar el petróleo y apostar por el turismo con congreso 2026

José Adam Castillo Dzib y Francisco Portela Chaparro señalaron que es indispensable escuchar las voces de todos los involucrados en el sistema judicial para fortalecer el marco legal. Castillo Dzib planteó que es un trabajo apresurado ante la iniciativa de reforma y la normatividad con miras a la elección para renovar a los integrantes del pleno judicial, por lo que se pronunció en contra de que se someta a votación sin que se escuche a quienes forman parte de la justicia, como los litigantes.

Por su parte, Portela Chaparro calificó como una contradicción lo que se propuso a nivel federal frente a lo que se hace a nivel local con la elección del Poder Judicial; aseguró que ambas están fuera de la Constitución y que, de aprobarse, serían leyes que irían en contra de la ciudadanía.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH