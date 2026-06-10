Transporte público en Campeche será incluyente: Aprueban cambios a la Ley de Movilidad

Con el objetivo de fortalecer la movilidad incluyente y garantizar el derecho al desplazamiento seguro de las personas en situación de vulnerabilidad, el Congreso del Estado aprobó un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

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Durante la décima cuarta sesión ordinaria, fue avalada por unanimidad la propuesta presentada por diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano (MC), la cual busca incorporar criterios de accesibilidad universal, inclusión y atención prioritaria para personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores vulnerables.

La iniciativa pretende que la infraestructura vial, el transporte público y las políticas de movilidad respondan a las necesidades específicas de estos grupos, además de fortalecer el marco legal para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los sistemas de transporte y a los espacios públicos.

Asimismo, busca reducir las barreras físicas y de comunicación que limitan la movilidad de miles de ciudadanos, promoviendo una mayor participación e independencia en sus actividades cotidianas.

De acuerdo con el dictamen, las adecuaciones armonizarán la legislación estatal con los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, inclusión y movilidad segura, reconociendo que el acceso al transporte y a la infraestructura urbana es fundamental para el ejercicio de derechos como la educación, la salud y el trabajo.

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JGH