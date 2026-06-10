Comienzan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno Federal

En un nuevo intento por llegar a un acuerdo, se ha retomado el diálogo entre los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación con el fin de que levanten la huelga nacional que mantienen.

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En la reunión se encuentran 40 integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), quienes están hablando con los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y del ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres, respectivamente.

Se busca llegar a un acuerdo para levantar la huelga

Antes de entrar a la mesa de diálogo con las autoridades, la líder magisterial de la sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, aseguró que esperan tener ‘respuestas concretas’ a las demandas que le han presentado al gobierno federal.

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Además, los dirigentes de la CNTE realizaron la advertencia de que van a aprovechar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA para poder visibilizar sus demandas, entre las que se encuentran, la abrogación de la Ley del ISSSTE, junto con la eliminación del Sistema de Afores.

Sin embargo, también piden una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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