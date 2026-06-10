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CNTE vuelve a Segob para mesa con el Gobierno federal; no descartan movilización al AICM

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Comienzan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno Federal

El magisterio reveló que pronto van a dar a conocer sus próximas movilizaciones.

Por Redacción Por Esto!

10 de jun de 2026

1 min

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Comienzan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno Federal
Comienzan las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno Federal / X/@mario_delgado

En un nuevo intento por llegar a un acuerdo, se ha retomado el diálogo entre los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación con el fin de que levanten la huelga nacional que mantienen.

Los bloqueos, las vallas metálicas y los cortes a la circulación han cambiado la dinámica diaria del Centro Histórico

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En la reunión se encuentran 40 integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), quienes están hablando con los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación Pública y del ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres, respectivamente. 

Se busca llegar a un acuerdo para levantar la huelga

Antes de entrar a la mesa de diálogo con las autoridades, la líder magisterial de la sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, aseguró que esperan tener ‘respuestas concretas’ a las demandas que le han presentado al gobierno federal.

Las protestas de la CNTE ocurren en la antesala de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá como sede el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca

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Además, los dirigentes de la CNTE realizaron la advertencia de que van a aprovechar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA para poder visibilizar sus demandas, entre las que se encuentran, la abrogación de la Ley del ISSSTE, junto con la eliminación del Sistema de Afores.

Sin embargo, también piden una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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