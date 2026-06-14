Apicultores indígenas de Hopelchén aprueban informe anual

Por mayoría de votos, en asamblea general este domingo fue aprobado el informe anual de Ermilio Alonso Maas Ek presidente del Consejo de Administración de la Unión de Apicultores Indígenas Cheneros (UAICH), reunión en donde, la directiva repartió entre sus socios 151,500 pesos en efectivo, que era parte de los fondos de esa organización productiva.

La asamblea convocada en primera emisión, se realizó en el local de la UAICH ubicada en la avenida Desiderio Ortegón Cauich en la colonia San Román de la ciudad de Hopelchén, y tras el pase de lista, asistieron 77 socios de un padrón de 102 con derechos agrarios vigente.

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El dirigente mielero informó que, inició su segundo periodo al frente de la organización el 22 de junio de 2025, y en caja había 26,171 pesos, y por la renta de la bodega grande hubo ingresos por 220,000 pesos, y por la bodega chica otros 88,000 pesos, haciendo un total de 300,000 pesos, dinero que entró en caja en diciembre del año pasado, más sumado a los 26,171 pesos, hizo un total de 334,171 pesos, y además se sumaron otros ingresos menores.

Detalló que, en los egresos en un año fueron de 108,983 pesos ejercidos en pagos de agua, luz y catastro, así como al Notario Público, la Contadora del gremio, mantenimiento de las oficinas y del local, gastos de administración, pasajes, gasolina, ayuda a directivos, pago al SAT, así como comida y refrescos, renta de silla y pasaje de los socios de la última asamblea del 22 de junio del año pasado.

Los socios de la organización recibieron mil 500 pesos cada uno / Mauriel Koh

Además, se tuvo un gasto por compra en especie de equipos apícolas como cajas, cuadros, pisos y tapas por 41.820 pesos, que le fueron entregado a los socios que no quisieron los 1,500 pesos en efectivo.

Maas Ek señaló que, en la anterior asamblea se acordó que las rentas de ambas bodegas se dividan entre los socios, por lo que se tiene disponible la cantidad de 151,500 pesos para ello, e indicó que para cada socio se les entregaría este domingo a 1,500 pesos a través de sus delegados por comunidad.

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De manera general, mencionó que los egresos en un año fueron por 302,303 pesos, por lo que en caja quedan 31,868 pesos. Tras el informe, el presidente de la Mesa de Debates Marcelino Hernández, sometió a votación el informe y por mayoría fue aprobado; los escrutadores fueron María de Lourdes May Cauich y José Alfredo Yam Noh.

Así que, una vez concluida la asamblea, la directiva entregó a cada delegado el dinero de los socios por cada comunidad; en esta misma reunión, fueron aceptados 12 nuevos socios de varias comunidades que son sucesores de fundadores de la organización que cedieron sus derechos o ya fallecieron. Por otro lado, se esperaba que en esta reunión un grupo disidente se opusiera al informe del dirigente mielero, pero, no fue así, pues se repartió el dinero que ellos propusieron en la anterior asamblea.