Choque entre taxi y automóvil deja una mujer lesionada en La Ermita, Campeche

Un choque por alcance entre un taxi y un vehículo particular registrado en las inmediaciones del barrio de La Ermita dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales de consideración, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco I. Madero, entre la calle 14, donde presuntamente el conductor del taxi realizó una maniobra al invadir parcialmente otro carril de circulación.

Esta acción provocó que el automóvil particular terminara impactándose por la parte trasera de la unidad de transporte público.

Tras el percance, una mujer resultó con lesiones, por lo que paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios.

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JGH