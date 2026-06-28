Turbonada sorprende a pobladores de Xcalot Akal en Hopelchén y revienta cables de energía eléctrica

Turbonada sorprendió a los pobladores de la comunidad de Xcalot Akal en la tarde-noche de este domingo, y los fuertes vientos derribaron un tinglado de la fachada del kínder de educación indígena y además reventó varios cables de energía eléctrica de alta tensión propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con información proporcionada por algunos habitantes, los fuertes vientos sorprendieron alrededor de las 18:45 horas a los habitantes de la pequeña comunidad ubicada al norte del municipio, en la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón.

La turbonada derribó el tinglado del frente de la escuela de preescolar indígena y lo aventó varios metros, en tanto que también varios cables de alta tensión se reventaron en varias partes del pequeño poblado, provocando a la vez que varias cuchillas se “cayeran” y como resultado la comunidad se quedó sin energía eléctrica en gran parte.

En las redes sociales, principalmente Facebook, algunos pobladores dieron a conocer la situación y compartieron imágenes de los daños, pidieron la intervención de la CFE para atender el problema, pues aseguraban que los cables de alta tensión reventados tenían aún corriente.

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De igual manera, los pobladores pidieron la atención del Ayuntamiento de Hopelchén para que a través de Protección Civil acudieran al poblado a delimitar las áreas en peligro, ya que las líneas de alta tensión estaban colgadas y estaban en el suelo también.

Hasta las 20:00 horas, la CFE no había llegado a la comunidad para atender el problema y tampoco Protección Civil, dado que esa comunidad está ubicada a 25 kilómetros de la cabecera municipal.

Por otro lado, también por los fuertes vientos en la comunidad de San Juan Bautista Sahcabchén, la comisaria municipal Eunice Lugo Carrillo reportó que cerca del vivero explotó un transformador, y se cayeron varias cuchillas en el camino rumbo a la comunidad de Montebello.