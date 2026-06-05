Padres piden destitución de directora por presuntas anomalías en kínder de Ciudad del Carmen

Padres de familia del Jardín de Niños Adamantina Andrade Heredia realizaron una protesta a las puertas del plantel educativo en exigencia por la presunta falta de transparencia en el manejo de los recursos, situación que los ha orillado a plantear la necesidad de remover a la directora, a quien responsabilizan de diversas irregularidades administrativas.

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Aunque desde hace semanas aseguran haber manifestado su inconformidad a la dirección del plantel, ubicado en la colonia Insurgentes de Ciudad del Carmen, señalaron que desde un primer momento se acercaron a la directora Yuritzi Requena para exponer que la escuela se encuentra en abandono en materia de mantenimiento. Indicaron que existe un deficiente servicio de limpieza, además de basura acumulada en bolsas desde hace mucho tiempo, pese a que los padres realizaron pagos para el desmonte de áreas.

Denuncian deficiencias en limpieza y mantenimiento del plantel. / Perla Prado Gallegos

Además, solicitaron una explicación sobre por qué no se ha priorizado el retiro de los juegos infantiles de fierro, los cuales se encuentran en mal estado y representan un riesgo para los menores, quienes únicamente buscan divertirse durante el recreo.

Pero, por si fuera poco, también existen numerosos cacharros, varillas, vidrios y otros objetos que mantienen al plantel en condiciones inseguras.

Otro de los reclamos, principalmente por parte de padres de familia de tercer grado, es que en ningún momento recibieron apoyo para gestionar un espacio para la ceremonia de clausura. Señalaron que, aunque estaban dispuestos a asumir algún costo para que sus hijos concluyeran la educación preescolar de la mejor manera, se determinó, sin el respaldo de la mayoría, realizar una ceremonia sencilla en la que los menores únicamente deberán acudir con vestimenta blanca.

La inconformidad de los padres en las puertas de la escuela surgió debido a que, aseguran, pese a haber planteado previamente estos temas a la directora, no obtuvieron solución. Por ello, confían en que una autoridad educativa de mayor rango pueda intervenir y atender sus requerimientos.

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A estas inconformidades también se suma el anuncio de cambios de profesores para el próximo ciclo escolar, una decisión interna de la escuela que, a juicio de los manifestantes, podría afectar el desarrollo académico de los estudiantes.

Finalmente, advirtieron que continuarán presentando sus inconformidades ante las autoridades educativas correspondientes hasta obtener una respuesta a sus peticiones y garantizar una mayor transparencia en el manejo de los recursos escolares.

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JGH