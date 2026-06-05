Fuerte aguacero inunda viviendas y deja familias bajo el agua en Bacabchén, Calkiní

Fuerte aguacero sorprendió a las familias de la comunidad de Bacabchén, quienes el día de hoy viernes amanecieron con sus domicilios inundados, debido a que las calles y sus patios se llenaron de agua después de una lluvia de más de dos horas, donde según solicitaron la presencia de Protección Civil, sin embargo, no lograron llegar según debido a que atendieron otros domicilios donde se averió el equipo de bombeo que utilizan para poder sacar el agua de los domicilios.

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Una de las afectadas es la familia Bacelis, quienes tuvieron que subir más alto sus hamacas para poder dormir, ya que en un principio comenzaron a sacar el agua a cubetas, sin embargo, es mucho y era más la corriente que entraba que en menos de media hora ya se había inundado su domicilio, en donde casi todas sus pertenencias se mojaron, entre ellas roperos, cama, bocinas, algunas hamacas, entre otras. Mencionaron que viven a las faldas de los cerros y es por ello que baja hacia allá el agua y entra dentro de la casa.

Esto ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 24 de la familia Bacelis, donde sus demás familiares sufrieron la misma situación. Asimismo, otro domicilio se vio afectado en la calle 5 por 24, donde de igual forma el agua inundó la vivienda de la familia Aké Chan, quienes recibieron la ayuda de Protección Civil, sin embargo, al momento de estar sacando el agua les comenzó a fallar el equipo de bombeo, por lo que no lograron sacar toda el agua del domicilio.

Ante esta situación, varias familias se vieron obligadas a pasar la noche en condiciones difíciles, durmiendo prácticamente sobre el agua que permaneció dentro de sus viviendas. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que se implementen acciones preventivas y de desagüe en las zonas vulnerables de la comunidad, con el fin de evitar que las familias se vean afectadas, toda vez que las lluvias van a continuar y las familias que viven en la parte baja de la comunidad son las más vulnerables a inundaciones.

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JGH