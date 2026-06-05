¿Sabías qué significa Seybaplaya? El paraíso de aguas turquesa en Campeche que honra al árbol sagrado maya

Seybaplaya es mucho más que un puerto pesquero en el Golfo de México. Su nombre, cargado de simbolismo maya, invita a descubrir un destino donde la herencia ancestral se fusiona con playas de aguas cristalinas, selva costera y leyendas que aún resuenan en sus cuevas y cerros. Ubicado a solo 30-35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Campeche, este municipio se ha consolidado como una joya turística accesible, ideal para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas.

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El significado del nombre en maya

“Seybaplaya” proviene de la palabra maya “Seyba” (o Ceiba), que hace referencia al árbol sagrado de los mayas —la Ceiba pentandra—, considerado el eje del universo y símbolo de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Al combinarse con la palabra española “Playa”, el nombre evoca “Playa de la Ceiba” o “Ceiba Beach”.

Este nombre refleja la profunda conexión de la región con la cosmovisión maya y su entorno costero. Fuentes locales y documentos históricos destacan que el nombre une la raíz maya del árbol sagrado con la identidad marítima del lugar, que por generaciones ha sido hogar de pescadores.

Ubicación

Seybaplaya es cabecera del municipio homónimo, creado en 2019. Se encuentra en la franja costera del Golfo de México, sobre la carretera federal Campeche-Champotón. Su población supera los 9,500 habitantes y su vocación histórica combina la pesca artesanal, el comercio y, cada vez más, el turismo de naturaleza y experiencias culturales.

Seybaplaya es un destino turístico de Campeche ubicado a unos 35 kilómetros de la capital del estado. / Especial

El paisaje se caracteriza por playas de arena blanca rodeadas de exuberante selva costera, aguas de tonalidades turquesa y azul intenso, y un oleaje generalmente tranquilo, perfecto para el descanso y actividades acuáticas.

Playas y paisajes naturales que enamoran

El principal atractivo natural es Playa Payucán (también conocida como Balneario Payucán). Con aproximadamente 1 a 1.5 kilómetros de costa, arena fina y compacta, y aguas cristalinas que muchos comparan con el Caribe (aunque está en el Golfo), se ha ganado el título de una de las playas con el agua “más azul del Golfo de México”.

Playa Payucán es uno de sus principales atractivos por su arena blanca y mar de tonalidades turquesa.

Es ideal para:

Nadar y caminar por la orilla

Kayak y paddle

Observar la anidación de tortugas marinas (en ciertas temporadas se realizan liberaciones)

Disfrutar de palapas y ambiente familiar

Alrededor de la playa se extiende la selva costera, con vegetación tropical que crea un marco verde intenso contra el azul del mar. Otros puntos destacados incluyen Rocamar, con sus aguas de múltiples tonalidades de azul visibles desde la carretera.

El faro del morro se encuentra en Seybaplaya, Campeche

Faro del Morro, miradores y vistas panorámicas

En Punta del Morro se alza el histórico Faro del Morro, un referente geográfico y visual. Desde este punto elevado se obtienen vistas impresionantes del Golfo de México, ideales para atardeceres y fotografías. El faro y los miradores cercanos forman parte de la ruta de contemplación natural que ofrece el destino.

Cuevas, cenotes y leyendas ancestrales

Uno de los rincones más misteriosos es la Cueva del Morro (o Cueva El Morro). Con una entrada de unos 10 metros, este sitio está envuelto en leyendas locales: se menciona como posible escondite del pirata Lorencillo y como escenario de historias como “La Vieja Xao” o “Bruja Xao” (“pata de gallo” en maya). El lugar combina misticismo, historia y naturaleza.

El Cenote Las Tetas destaca por sus formaciones rocosas y corrientes subterráneas. / Especial

Otro atractivo natural es el Cenote Las Tetas, una formación semi-abierta con corrientes subterráneas y formaciones rocosas curiosas (dos piedras que, en temporada de lluvias, parecen senos). El acceso requiere precaución, pero representa una experiencia única de la geología kárstica de la región.

Además, en lo alto de un cerro se encuentra la imagen del Cristo Rey, tallada en granito y accesible tras subir 196 escalones. Desde ahí se obtienen panorámicas excepcionales del mar y la costa.

Oferta turística, gastronomía y cómo llegar

Seybaplaya ofrece un turismo de bajo impacto y alto valor experiencial:

Pesca deportiva y recorridos en lancha

Astroturismo y lunadas tradicionales

Gastronomía marina fresca: pulpo, mero, cazón, ostiones, lubina y platillos típicos de la costa campechana

Cómo llegar:

Desde la ciudad de Campeche se toma la carretera federal hacia Champotón (aprox. 30-40 minutos en auto). El destino cuenta con servicios básicos, hospedaje sencillo y opciones de comida en el puerto y cerca de las playas.

Un destino con alma maya y potencial turístico

Tradicion patronal en Seybaplaya

Seybaplaya representa una de las propuestas más auténticas y accesibles de la costa campechana. Su nombre, que honra al árbol sagrado maya junto al mar, resume perfectamente lo que ofrece: raíces ancestrales, paisajes naturales impresionantes y la calidez de una comunidad pesquera que abre sus puertas al turismo responsable.

Ya sea para un día de playa, una escapada de fin de semana o para explorar leyendas entre cuevas y miradores, Seybaplaya invita a desconectar y reconectar con la esencia de Campeche: mar, selva, historia viva y sabores del Golfo.

¿Planeas visitarlo? Payucán y el Morro son paradas obligatorias. El lugar sigue creciendo como destino, y su combinación de belleza natural y significado cultural lo posiciona como una de las joyas emergentes del turismo campechano.

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