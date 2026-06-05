¡Golpe al crimen organizado! Aseguran en Baja California 150 kilos de metanfetamina

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer un importante logro en el combate al tráfico de drogas, que representa un fuerte golpe financiero para la delincuencia organizada.

El operativo se llevó a cabo en Baja California, donde efectivos de la Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron asegurar 150 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, la cantidad decomisada es equivalente a más de 3 millones de dosis que ya no se podrán comercializar en las calles, ni afectar a la población.

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"Como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas, en Baja California, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx y @FGRMexico aseguraron 150 kg de metanfetamina".

"La droga equivale a más de 3 millones de dosis que no llegarán a las calles y representa una afectación económica cercana a los 38 millones de pesos para las organizaciones criminales", detalló la dependencia.