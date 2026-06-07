Sembrando Vida impulsa producción de conservas en Emiliano Zapata

Un grupo de personas del programa Sembrando Vida en Emiliano Zapata aprendieron a preparar sus propias conservas y almíbar para comerciar o consumir en casa con la familia, dijo el excomisario Ruperto Balán Chi, quien externó que estas personas culminaron sus cursos y recibieron constancias de aprendizaje en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (ICATCAM).

Noticia Destacada Miles marchan en Mérida por la diversidad sexual

Todo el trabajo se enfocó en el fortalecimiento de las habilidades productivas, ahora con las propias frutas que cosechan en las parcelas de Sembrando Vida, a las que le buscarán dar valor agregado para no dejarlo todo al campo, sino que puedan hacer sus propios negocios.

Los becarios recibieron instrucciones del capacitador Leonel Heredia Baeza, quien les explicó las técnicas para el aprovechamiento de frutas como ciricote, nance, ciruela, mango y marañón.

Los que se esmeraron en mejorar sus conocimientos fueron 21 integrantes de la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC) Emiliano Zapata, en su mayoría adultos mayores, entre ellos Carlos Leonides Ceh, Antonio José Euán Chan y Jorge Ruiz Yam, quienes aprendieron a preparar pizzas, sandwichón, almíbar y vinagre con chile, cebolla y zanahoria, aunque agregan que pueden preparar otras cosas como nopal para ofrecerlo al público, lo que es algo novedoso para los beneficiarios de Sembrando Vida.

Ruperto Balán, uno de los trabajadores del programa, explicó: “Nos reunimos para intercambiar conocimientos, experiencias y fomentar valores como el mes de aprendizaje; a partir de ahí, trabajamos en la hechura de conservas de ciricote, nance, ciruela y en generar el almíbar de otra variedad de frutas que podamos vender, lo cual representa un plus para las CAC de Emiliano Zapata”.

“Para una mejor prueba vamos a presentar nuestros productos este 15 de junio en los bajos del Palacio Municipal de Hecelchakán. Se van a llevar una sorpresa”, aseguró.