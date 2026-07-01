Adulto mayor se desvanece en el mercado principal de Campeche y moviliza a emergencias

Un adulto mayor se desvaneció mientras caminaba en el mercado principal, lo que provocó la movilización de elementos de la policía, personal de Protección Civil que se encontraba por la zona y paramédicos del Sector Salud, quienes acudieron para brindarle auxilio.

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El caso ocurrió sobre la calle Tabasco, entre la avenida Circuito Baluartes, donde el hombre comenzó a sentirse mal hasta perder el conocimiento, situación que fue observada por locatarios, quienes de inmediato dieron aviso al número de emergencias.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor y lograron estabilizarlo en el lugar, mientras las autoridades permanecieron en la zona para facilitar las labores de auxilio.

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JGH