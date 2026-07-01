Congreso aprueba reforma para ampliar servicios de salud en comunidades lejanas de Campeche

Más campechanas y campechanos, especialmente quienes habitan en comunidades alejadas o en condiciones de mayor vulnerabilidad, tendrán un acceso más cercano a servicios esenciales de salud, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley Orgánica de los Municipios de Campeche para facultar a los ayuntamientos a facilitar espacios públicos donde se acerquen acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica básica.

Durante sesión ordinaria, las y los legisladores avalaron por unanimidad reformar el apartado F de la fracción I del artículo 102, que permitirá que los municipios, mediante convenios con el Estado y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, administrativa y patrimonial, pongan a disposición inmuebles o espacios bajo su administración para el funcionamiento de servicios de atención primaria, con enfoque de derechos humanos e inclusión social.

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Lo anterior, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud, principalmente en localidades rurales donde las Casas de Salud representan el primer contacto de la población con la atención médica.

La Comisión de Fortalecimiento Municipal realizó ajustes para evitar cargas administrativas o presupuestales excesivas a los ayuntamientos y garantizar el respeto a su autonomía.

La reforma también establece que, una vez entre en vigor, los municipios deberán impulsar acciones de salud comunitaria y atención prioritaria a grupos vulnerables, además de armonizar su reglamentación municipal en un plazo de 90 días hábiles.

Reconocimiento a la enfermería

Durante la sesión, el Pleno también aprobó el protocolo para la entrega del Premio “Al Mérito a la Enfermería Campechana”, edición 2026.

El Comité de Evaluación determinó otorgar el galardón a Karla Karime Escudero González en la categoría Académica; Jorge Gabriel Tuz Collí en Servicios y Administración; y Erika Isabel Trujillo Moreno en Comunitaria en Primer Nivel de Atención. Además, se concederán reconocimientos especiales a Denise Lizette de la Cruz Jiménez, Elia Esther Cruz Pacheco y Nubia Saraí Chávez Tun por su desempeño profesional.

Las preseas serán entregadas durante sesión solemne del Congreso Local, en fecha que determine la Presidencia de la Mesa Directiva, la cual instruyó notificar a las personas premiadas y realizar las previsiones necesarias para la ceremonia.