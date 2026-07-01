Síguenos

Última hora

Campeche

Activan búsqueda de adolescente desaparecida en Xpujil; Fiscalía pide apoyo ciudadano

Campeche / Sucesos

Vuelca tráiler doble remolque con cajas de cerveza en la carretera Champotón-Campeche

Un tráiler doble remolque volcó este miércoles en la carretera Champotón-Campeche. La Guardia Nacional abanderó la zona y no se reportaron lesionados.

Por Redacción Por Esto!

1 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un tráiler doble remolque volcó este miércoles en la carretera federal Champotón-Campeche.
Un tráiler doble remolque volcó este miércoles en la carretera federal Champotón-Campeche. / Jorge May

Alrededor de las 11:20 horas de este miércoles, se registró una volcadura en la que se vio involucrado un tráiler doble remolque que transportaba cajas al parecer de cerveza.

De acuerdo con los datos recabados, este percance se registró sobre la carretera federal Champotón - Campeche, entre los poblados de Haltunchén y Ciudad del Sol.

Premio al Mérito a la Enfermería Campechana 2026 ya tiene ganadores

Noticia Destacada

Congreso aprueba reforma para ampliar servicios de salud en comunidades lejanas de Campeche

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona para alertar al tráfico vehicular.

Una grúa del servicio particular se encuentra realizando las respectivas maniobras para retirar la pesada unidad del sitio.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas. Asimismo, no se ha confirmado si las cajas que transportaba la unidad tenían producto o se encontraban vacías.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH

Te puede interesar