Vuelca tráiler doble remolque con cajas de cerveza en la carretera Champotón-Campeche

Alrededor de las 11:20 horas de este miércoles, se registró una volcadura en la que se vio involucrado un tráiler doble remolque que transportaba cajas al parecer de cerveza.

De acuerdo con los datos recabados, este percance se registró sobre la carretera federal Champotón - Campeche, entre los poblados de Haltunchén y Ciudad del Sol.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar la zona para alertar al tráfico vehicular.

Una grúa del servicio particular se encuentra realizando las respectivas maniobras para retirar la pesada unidad del sitio.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas. Asimismo, no se ha confirmado si las cajas que transportaba la unidad tenían producto o se encontraban vacías.

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JGH