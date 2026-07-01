Enjambre de abejas provoca cierre de calles y movilización de Protección Civil en Champotón

La presencia de un enjambre de abejas ha generado la movilización y cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza, en la cabecera de Champotón.

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El problema se origina entre las calles 6, entre 7 y 9, donde hace unos momentos el personal de Protección Civil de Champotón procedió a acordonar el área para evitar riesgos a la población y suspendieron el paso de los vehículos.

Como medida preventiva, exhortaron a los moradores de la zona a permanecer dentro de sus viviendas mientras se llevan a cabo las labores para retirar el enjambre de manera segura.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras detectar un enjambre en la copa de un árbol, lo que motivó a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

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JGH