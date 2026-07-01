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Enjambre de abejas provoca cierre de calles y movilización de Protección Civil en Champotón

Un enjambre de abejas provocó el cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza de Champotón. Protección Civil acordonó la zona para evitar riesgos.

Por Jorge May

1 de jul de 2026

1 min

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Un enjambre de abejas provocó el cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza de Champotón.
Un enjambre de abejas provocó el cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza de Champotón. / Jorge May

La presencia de un enjambre de abejas ha generado la movilización y cierre de calles en la colonia Venustiano Carranza, en la cabecera de Champotón.

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El problema se origina entre las calles 6, entre 7 y 9, donde hace unos momentos el personal de Protección Civil de Champotón procedió a acordonar el área para evitar riesgos a la población y suspendieron el paso de los vehículos.

Como medida preventiva, exhortaron a los moradores de la zona a permanecer dentro de sus viviendas mientras se llevan a cabo las labores para retirar el enjambre de manera segura.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras detectar un enjambre en la copa de un árbol, lo que motivó a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

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JGH

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