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Campeche / Sucesos

Conductor distraído provoca choque en avenida de Campeche

Un conductor distraído provocó un choque por alcance en la avenida López Mateos, zona de San Román, dejando únicamente daños materiales.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de jul de 2026

1 min

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Vecinos reportan accidente menor en San Román
Vecinos reportan accidente menor en San Román

Daños materiales fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en la zona de San Román, luego de que un conductor presuntamente distraído al volante no respetó la distancia de seguridad y terminó impactándose contra la parte trasera de otro vehículo.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida López Mateos, en el cruce con la calle Pedro Moreno, donde el automóvil afectado habría realizado su alto por el aumento de tráfico; sin embargo, el conductor que circulaba detrás no alcanzó a frenar y se proyectó contra la unidad.

Tras el percance no se reportaron personas lesionadas, donde ambos conductores permanecieron en el sitio en espera de la llegada de sus respectivas aseguradoras y, posteriormente, llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales.c

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