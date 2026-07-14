Clima en Yucatán 15 de julio: Onda Tropical 19 dejaría lluvias puntuales este miércoles

Durante este miércoles 15 de julio debido al paso de la Onda Tropical número 19 en la Península, se prevén chubascos a lluvias puntuales en Yucatán.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que la Onda Tropical 19 en interacción con una vaguada térmica, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del este-noreste en zonas cercanas al litoral yucateco.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 23° al amanecer.

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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 23° y máximas de hasta 33° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 36° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.