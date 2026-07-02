Campeche: Salen a las calles para costear el tratamiento médico de su hija

Debido a la limitada atención médica en Villahermosa, Tabasco, para su hija Wendy, de 12 años, quien nació con retraso psicomotor que afecta su lenguaje y movilidad, Jorge Armando Hernández Landeros, de oficio carnicero, y su esposa Karen Pablo Salazar se han visto obligados a viajar cada año al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Mérida, Yucatán, pese a la falta de recursos.

La humilde pareja narró que desde hace año y medio realizan estos viajes con recursos limitados, “con la bendición de Dios”, ya sea en autobús o haciendo autostop desde la comunidad de Lázaro Cárdenas, Tabasco, con el objetivo de que su hija reciba atención médica especializada que le ha permitido mejorar su calidad de vida.

“Ella nació bien saludable, pero notamos que entre los dos y tres años dejó de ver, de caminar y tampoco hablaba. Fue entonces que comenzamos primero con terapias y, gracias a Dios, recuperó el 50 % de la vista y la movilidad del cuerpo”, relató Jorge Hernández.

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Actualmente, la familia permanece una semana en la capital campechana, donde vende dulces y solicita apoyo en cruceros para reunir recursos y continuar su viaje hacia Mérida, donde la menor es atendida por especialistas.

Entre las necesidades que enfrentan, solicitan apoyo con pañales talla siete, toallitas desinfectantes y leche en polvo tipo Nutrileche. Para cualquier ayuda, pueden ser contactados al número 937 169 0002.

Jorge explicó que además tienen otra hija de nueve años, quien queda al cuidado de familiares mientras ellos realizan este esfuerzo para atender a Wendy.

“Yo trabajo de carnicero y mi esposa lava ropa ajena para sacar dinero, porque para nosotros la prioridad son nuestras dos hijas, es todo lo que tenemos”, señaló.

Lamentablemente, en Tabasco no encontraron la atención médica que requiere Wendy, por lo que sus padres la trasladan en silla de ruedas, protegida con una sombrilla, en busca de apoyo ciudadano para llegar a la capital de Yucatán.

“Hasta ahora la organización de los viajes nos ha salido bien, gracias a las personas que nos ayudan; sabemos lo que es ser padres de una niña especial que requiere mayor atención”, concluyó.