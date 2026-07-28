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Dejan lluvias caos vial, inundaciones y un árbol caído en la capital de Campeche

Las lluvias provocaron la caída de un árbol sobre la avenida Concordia y severos encharcamientos en la capital de Campeche. Protección Civil mantiene el llamado a extremar precauciones.

Por Alejandro Pech

28 de jul de 2026

2 min

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Las lluvias provocaron la caída de un árbol sobre la avenida Concordia en la capital de Campeche.
Las lluvias provocaron la caída de un árbol sobre la avenida Concordia en la capital de Campeche. / Alejandro Pech

Las lluvias y tormentas continúan afectando al estado de Campeche. En la capital campechana, un árbol cayó sobre la avenida Concordia, bloqueando el tránsito vehicular a la altura de la Base Aeronaval de la Secretaría de Marina y la colonia Carmelo; según testigos, estuvo a punto de impactar contra un automovilista.

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También se reportaron caídas de ramas y severos encharcamientos de agua en las principales avenidas, como la Héroe de Nacozari, desde el aeropuerto de la ciudad hasta la colonia Cuatro Caminos; Jaina, en la colonia Plan Chac; Miguel Alemán, desde el barrio de Guadalupe hasta San Francisco; López Mateos, entre San José y el barrio San Román; la unidad habitacional Siglo XXI; Cuauhtémoc, en Santa Lucía; así como gran parte de la Gobernadores y Álvaro Obregón, desde Aviación hasta Esperanza, Revolución y La Peña, además de parte de la López Portillo.

Ante esta situación, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones. Lo anterior, a consecuencia del paso de la Onda Tropical 22, que mantiene condiciones de calor, bochorno y precipitaciones en la Península de Yucatán.

Actualmente, el fenómeno provoca un ambiente estable, aunque caluroso, con potencial de lluvias dispersas durante la tarde y noche, de ligeras a moderadas, con algunas ocasionalmente fuertes en la entidad. Estas condiciones son favorecidas por la constante afluencia de aire marítimo proveniente del mar Caribe y un canal de bajas presiones extendido sobre la Bahía de Campeche.

Ayer, las temperaturas más calurosas se mantuvieron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón y Carmen, con máximas de 36 grados centígrados y mínimas de entre 22 y 26 grados. Les siguieron las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché, donde el termómetro marcó 35 grados como temperatura máxima y 23 grados como mínima. En Escárcega, Candelaria, Calakmul y Hopelchén se registraron temperaturas de entre 34 y 35 grados en la máxima, y entre 22 y 23 la mínima.

Estas condiciones obedecen al tránsito de una onda tropical al sur de la Península de Yucatán, que genera un inicio de semana con lluvias de ligeras a moderadas y un ambiente sofocante en toda la región. Pese a las lluvias, las temperaturas calurosas se mantienen y no se descarta que alcancen máximas de hasta 40 grados centígrados, con sensaciones térmicas superiores a los 45 grados en algunas zonas de la Península de Yucatán.

Para los próximos días, se prevén lluvias ligeras y dispersas en Campeche, con acumulados menores a cinco milímetros en el centro y sur del territorio. Se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 38 grados, con descensos durante la madrugada a mínimas de entre 22 y 26. Los vientos soplarán del norte con velocidades de 10 a 40 kilómetros por hora.

JGH

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