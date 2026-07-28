Dejan lluvias caos vial, inundaciones y un árbol caído en la capital de Campeche

Las lluvias y tormentas continúan afectando al estado de Campeche. En la capital campechana, un árbol cayó sobre la avenida Concordia, bloqueando el tránsito vehicular a la altura de la Base Aeronaval de la Secretaría de Marina y la colonia Carmelo; según testigos, estuvo a punto de impactar contra un automovilista.

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También se reportaron caídas de ramas y severos encharcamientos de agua en las principales avenidas, como la Héroe de Nacozari, desde el aeropuerto de la ciudad hasta la colonia Cuatro Caminos; Jaina, en la colonia Plan Chac; Miguel Alemán, desde el barrio de Guadalupe hasta San Francisco; López Mateos, entre San José y el barrio San Román; la unidad habitacional Siglo XXI; Cuauhtémoc, en Santa Lucía; así como gran parte de la Gobernadores y Álvaro Obregón, desde Aviación hasta Esperanza, Revolución y La Peña, además de parte de la López Portillo.

Ante esta situación, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones. Lo anterior, a consecuencia del paso de la Onda Tropical 22, que mantiene condiciones de calor, bochorno y precipitaciones en la Península de Yucatán.

Actualmente, el fenómeno provoca un ambiente estable, aunque caluroso, con potencial de lluvias dispersas durante la tarde y noche, de ligeras a moderadas, con algunas ocasionalmente fuertes en la entidad. Estas condiciones son favorecidas por la constante afluencia de aire marítimo proveniente del mar Caribe y un canal de bajas presiones extendido sobre la Bahía de Campeche.

Ayer, las temperaturas más calurosas se mantuvieron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón y Carmen, con máximas de 36 grados centígrados y mínimas de entre 22 y 26 grados. Les siguieron las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché, donde el termómetro marcó 35 grados como temperatura máxima y 23 grados como mínima. En Escárcega, Candelaria, Calakmul y Hopelchén se registraron temperaturas de entre 34 y 35 grados en la máxima, y entre 22 y 23 la mínima.

Estas condiciones obedecen al tránsito de una onda tropical al sur de la Península de Yucatán, que genera un inicio de semana con lluvias de ligeras a moderadas y un ambiente sofocante en toda la región. Pese a las lluvias, las temperaturas calurosas se mantienen y no se descarta que alcancen máximas de hasta 40 grados centígrados, con sensaciones térmicas superiores a los 45 grados en algunas zonas de la Península de Yucatán.

Para los próximos días, se prevén lluvias ligeras y dispersas en Campeche, con acumulados menores a cinco milímetros en el centro y sur del territorio. Se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 38 grados, con descensos durante la madrugada a mínimas de entre 22 y 26. Los vientos soplarán del norte con velocidades de 10 a 40 kilómetros por hora.

JGH