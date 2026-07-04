Abogado de 'El Chapo' afirma que entregará a EU información sobre 32 presuntos funcionarios ligados al narco

El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará a autoridades de Estados Unidos información relacionada con 32 presuntos funcionarios que, según afirmó, tendrían vínculos con organizaciones del narcotráfico durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Me lo dijo Adela, conducido por la periodista Adela Micha. El litigante sostuvo que la información que pretende entregar ampliaría una lista previa de diez personas que, de acuerdo con sus dichos, estaría siendo analizada por autoridades estadounidenses.

¿Qué dijo el abogado de 'El Chapo' sobre los presuntos funcionarios?

Durante la entrevista, Rincón Flores afirmó que la lista que prepara incluiría a 32 personas y señaló que algunas de ellas aún desempeñarían cargos públicos, mientras que otras ya dejaron sus funciones o solicitaron licencia.

El abogado sostuvo que, pese a los cambios de administración federal, varios servidores públicos habrían permanecido en distintos gobiernos. Sin embargo, no reveló nombres, cargos específicos ni presentó documentación que respaldara sus afirmaciones.

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También aseguró que la información que pretende entregar podría tener repercusiones en Estados Unidos y afirmó que existen "dos personas clave" cuya información, según él, tendría un impacto relevante. No obstante, evitó precisar quiénes serían o cuál es el contenido de los documentos que dice poseer.

Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado haber recibido la información mencionada por el litigante.

Niega autenticidad de cartas atribuidas a Joaquín Guzmán

En la misma entrevista, Rincón Flores rechazó la autenticidad de recientes cartas difundidas en redes sociales y atribuidas a Joaquín Guzmán Loera.

El representante legal aseguró que esos documentos no fueron elaborados por su cliente y argumentó que el exlíder del Cártel de Sinaloa no escribe en inglés ni utiliza la firma con la que habitualmente es identificado como "El Chapo". También hizo referencia a la defensa jurídica que Guzmán mantiene en Estados Unidos.

Denuncia amenazas y no presenta pruebas públicas

El abogado también afirmó haber sido objeto de amenazas e intimidaciones y responsabilizó públicamente a diversas autoridades federales en caso de que algo le ocurra. Entre las instituciones y funcionarios mencionó a la Fiscalía General de la República y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Hasta el cierre de esta información, ninguna dependencia federal había emitido un posicionamiento sobre esas declaraciones.

Las afirmaciones de Gerardo Rincón Flores no han sido acompañadas de pruebas documentales públicas, tampoco se ha informado sobre investigaciones abiertas derivadas de sus señalamientos. Por ello, sus dichos permanecen como declaraciones realizadas en una entrevista y no cuentan con una resolución judicial o un pronunciamiento oficial que confirme las acusaciones.

Joaquín Guzmán Loera cumple actualmente una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos, tras haber sido condenado en 2019 por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

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