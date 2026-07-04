Presidenta Sheinbaum encabeza entrega de Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este sábado 4 de julio el evento de Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, como parte de su gira por la entidad.

El acto forma parte de la agenda federal para reforzar los programas sociales dirigidos a mujeres adultas, uno de los ejes de la actual administración.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mexicanas de 60 a 64 años y funciona como un apoyo previo a la pensión universal para personas adultas mayores, que inicia a los 65 años.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno federal para reconocer el trabajo de las mujeres y apoyar su autonomía económica.

El apoyo se entrega de manera bimestral mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. En 2026, el monto reportado para este programa es de 3 mil 100 pesos cada dos meses, de acuerdo con información difundida durante los periodos de registro de la Secretaría de Bienestar.

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Para registrarse, las beneficiarias deben presentar identificación oficial, CURP reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto. También se permite registrar a una persona auxiliar con la misma documentación.

¿Por qué Sheinbaum visita Quiroga, Michoacán?

El evento en Quiroga se realiza en el marco de la visita de la presidenta a Michoacán, donde también ha encabezado actividades relacionadas con pueblos originarios y programas de bienestar.

Con esta gira, el Gobierno federal busca mantener presencia territorial en comunidades de la entidad y reforzar el mensaje de que los apoyos sociales son parte de una política pública permanente.

La Pensión Mujeres Bienestar fue creada durante la administración de Sheinbaum y forma parte de los programas sociales que buscan ampliar la protección económica de sectores que históricamente enfrentaron desigualdad, especialmente mujeres mayores que no cuentan con ingresos propios o pensión contributiva.

En Quiroga, la presidenta prevé destacar que el programa no solo representa una transferencia económica, sino también un reconocimiento al trabajo doméstico, comunitario y de cuidados realizado por millones de mujeres durante su vida.

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